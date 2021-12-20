Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Тбилиси
14:16, 20 Декабрь, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Тбилиси. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели Никола Пашиняна встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Премьер-министр РА отправится в правительство Грузии, где состоится беседа тет-а-тет с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.В Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.
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