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Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Тбилиси

Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Тбилиси

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Тбилиси. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели Никола Пашиняна встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Премьер-министр РА отправится в правительство Грузии, где состоится беседа тет-а-тет с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.
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