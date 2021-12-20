В Китае привили от коронавируса 140 млн детей от трех до 11 лет
Китайские медики вакцинировали от коронавирусной инфекции свыше 140 млн детей возрастом от трех до 11 лет. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин.
"По данным на 16 декабря, в КНР число вакцинированных детей возрастом от трех до 11 лет превысило 140 млн", - цитирует эксперта Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что при вакцинации детей частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже, чем у взрослых, в основном это выражается в повышении температуры и боли в месте укола.
Несовершеннолетние в возрасте от трех до 11 лет могут сделать прививку только в том случае, если они полностью информированы, хотят и согласны пройти вакцинацию. Об этом должны быть информированы их опекуны.
В КНР начали прививать детей данной возрастной группы в октябре текущего года.
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