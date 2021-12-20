Предстоит возвращение и других пленных: правозащитница Сирануйш Саакян

Процесс возвращения заключенных, содержащихся в Азербайджане, будет непрерывным, так как уже есть подтвержденные пленники. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявила правозащитница Сирануйш Саакян.

«В Азербайджане содержатся подтвержденные пленные, их неизбежно вернут. Возвращения, в основном будут организованы в рамках политических процессов, либо при посредничестве Российской Федерации, либо США, либо Европейского Союза, либо других влиятельных государств, которые, используя свое политическое влияние, организуют их возвращение», сказала Сирануйш Саакян, добавив, что решаются и другие гуманитарные вопросы.

По словам правозащитницы, количество подтвержденных пленников - около 50, информация о еще 80 пленниках распространяется неофициально.