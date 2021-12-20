Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей

Автоконцерн Hyundai намерен производить модели Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем российском заводе, заключение соответствующего дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту (СПИК) компании одобрено межведомственной комиссией, как передает Арменпресс, об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Сейчас эти модели собираются на калининградском заводе "Автотор". По данным газеты "Коммерсант", речь идет о переносе производства на новую собственную площадку компании - бывший завод General Motors в Шушарах.

"Дополнительное соглашение с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей – Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage. Совокупный объем инвестиций будет увеличен с 16 миллиардов рублей до 52,8 миллиарда рублей", - рассказали в Минпромторге.

При этом совокупные обязательства компании по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин составят не менее 439 миллиардов рублей, уточнили в министерстве.

По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, допсоглашение компании подтверждает эффективность СПИКа как инструмента поддержки инвестирования в высокотехнологичные проекты.

Hyundai владеет двумя производственными площадками под Санкт-Петербургом: "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) и бывший завод GM, приобретенный компанией в прошлом году (планы на него пока официально не раскрываются). По данным АЕБ, продажи компании в России за 11 месяцев текущего года выросли на 9%, до 159,7 тысячи штук.