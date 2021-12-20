ВС КСИР Ирана начали учения на побережье Персидского залива

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) начали в понедельник пятидневные военные учения "Великий пророк 17" на побережье Персидского залива. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что в маневрах принимают участие сухопутные, военно-морские и воздушные силы КСИР, а также части ополчения "Басидж". Учения проводятся в провинциях Хузестан, Бушер и Хормозган.

Ранее иранские СМИ сообщали о начале проверки боевой готовности сил ПВО в районе АЭС "Бушер" в понедельник.