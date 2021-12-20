В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки

На территории республики 20 декабря, в ночь на 22 декабря в некоторых регионах, 21 декабря в большинстве регионов ожидаются осадки. Днем 22, 23, 24 декабря, осадков не будет. В утренние часы в Араратской долине возможны туманы. Ветер - юго-западный, 2-5 метров в секунду.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что с 21 по 24 декабря температура воздуха постепенно снизиться на 10-15 градусов по ночам, на 4-6 градусов в дневное время.

В Ереване вечером 20 и 21 декабря возможны осадки. С 22 по 24 декабря осадков не ожидается. По утрам возможны туманы.