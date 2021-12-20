Грузовые автомобили из стран ЕАЭС контрольный пункт Верхнего Ларса будут проходить по зеленому коридору

Председательство Делового совета ЕАЭС одобрило предложение Союза промышленников и предпринимателей Армении о транзитном таможенном декларировании товаров, отправляемых в Армению с территории Союза.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании Делового совета Евразийского экономического союза был рассмотрен вопрос «Транзитного таможенного декларирования всех видов грузов и отправляемых с территории государств-членов ЕАЭС в Республику Армения, пломбирования транспортных средств». Он единогласно был одобрен. Вопрос был включен в повестку 18-го заседания Председательства совета 13 декабря по предложению Союза промышленников и предпринимателей Армении.

Проблема обусловлена особым статусом Армении в Евразийском экономическом союзе, отсутствием общей границы. В соответствии с действующим порядком таможенные декларации оформляются на российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе, и в этом случае возникают трудности в процессе проверки грузовых автомобилей, таможенного оформления, предотвращения контрабанды, замедления пропускной способности таможенного пункта и большие очереди. Согласно предложенному порядку таможенное оформление и пломбирование прибывающих в Армению грузов будет производиться территориальной таможенной службой отправителя, что позволит грузовым автомобилям пересекать КПП Верхний Ларс по зеленому коридору.

По словам председателя Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсена Казаряна, такая организация грузоперевозок работу таможенных служб сделает более прозрачной, повысит эффективность контроля объемов и качества товаров, позволит контролировать средние таможенные цены товаров, прибывающих в Армению и финансовых ресурсов, поступающих в бюджет страны.