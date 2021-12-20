Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Грузовые автомобили из стран ЕАЭС контрольный пункт Верхнего Ларса будут проходить по зеленому коридору

Грузовые автомобили из стран ЕАЭС контрольный пункт Верхнего Ларса будут проходить по зеленому коридору

Председательство Делового совета ЕАЭС одобрило предложение Союза промышленников и предпринимателей Армении о транзитном таможенном декларировании товаров, отправляемых в Армению с территории Союза.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании Делового совета Евразийского экономического союза был рассмотрен вопрос «Транзитного таможенного декларирования всех видов грузов и отправляемых с территории государств-членов ЕАЭС в Республику Армения, пломбирования транспортных средств». Он единогласно был одобрен. Вопрос был включен в повестку 18-го заседания Председательства совета 13 декабря по предложению Союза промышленников и предпринимателей Армении.

Проблема обусловлена особым статусом Армении в Евразийском экономическом союзе, отсутствием общей границы. В соответствии с действующим порядком таможенные декларации оформляются на российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе, и в этом случае возникают трудности в процессе проверки грузовых автомобилей, таможенного оформления, предотвращения контрабанды, замедления пропускной способности таможенного пункта и большие очереди. Согласно предложенному порядку таможенное оформление и пломбирование прибывающих в Армению грузов будет производиться территориальной таможенной службой отправителя, что позволит грузовым автомобилям пересекать КПП Верхний Ларс по зеленому коридору.

По словам председателя Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсена Казаряна, такая организация грузоперевозок работу таможенных служб сделает более прозрачной, повысит эффективность контроля объемов и качества товаров, позволит контролировать средние таможенные цены товаров, прибывающих в Армению и финансовых ресурсов, поступающих в бюджет страны.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]