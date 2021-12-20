Больницы США сейчас испытывают дефицит больничных коек в преддверии ожидаемого роста числа пациентов, заразившихся омикрон-штаммом нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на местных представителей сферы здравоохранения.

По данным издания, отделения интенсивной терапии переполнены нуждающимися в срочном лечении, в частности с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также заразившимися дельта-вариантом коронавируса.

Более того, предупреждают врачи, ситуация обостряется с нехваткой персонала. Например, в одном из госпиталей в Миннеаполисе (штат Миннесота) половину коек занимают пациенты с различными травмами, пневмонией и другими требующими срочной госпитализации случаями. В итоге докторам приходится отправлять некоторых больных домой, тогда как ранее их бы определили в стационар.

Задержки с оказанием необходимой помощи, предупреждают специалисты, несут риск серьезных осложнений. Во время предыдущих волн пандемии некоторые больные умерли, не дождавшись интенсивной терапии. Кроме того, отмечает газета, еще одним беспокоящим фактором является то, что люди откладывают посещение больниц из-за боязни заразиться коронавирусом.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что омикрон-штамм вскоре начнет распространяться в стране значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют дельта-штамм.