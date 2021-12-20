Сурен Григорян освобожден с должности заместителя министра юстиции Армении
10:53, 20 Декабрь, 2021
Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Сурен Григорян освобожден с должности заместителя министра юстиции РА.
Как сообщает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительства e-gov.am«Согласно части 1 статьи 9 Закона Республики Армения « О государственной службе» Сурен Григорян освобождается с должности заместителя министра юстиции», - говорится в решении.
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