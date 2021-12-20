В Армении будет создан Совет по конституционным реформам

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Профессиональная комиссия по конституционным реформам, созданная 12 февраля, будет распущена, вместо нее будет создан Совет по конституционным реформам. Как сообщает «Арменпресс», это решение опубликовано на сайте e-gov.am

Согласно решению, Совет возглавит министр юстиции РА. Членами Совета будут представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека, также с согласия председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания: Защитник прав человека, по одному депутату от каждой фракции Национального собрания Республики Армения, один представитель из состава Высшего судебного совета, три представителя, выдвинутые партиями (партийными блоками), не участвовавшими в распределении мандатов Национального собрания Республики Армения 8-го созыва. При этом в процессе выдвижения представителей могут участвовать партии, участвовавшие не менее чем в двух выборах в Национальное собрание Республики Армения в течение не менее чем 5 лет, предшествующих моменту выдвижения. В Совет также войдут три представителя из НПО, зарегистрированных в Республике Армения.

Согласно министру юстиции РА, в состав Совета в качестве дополнительных членов с правом совещательного голоса, как представители в сферах защиты прав человека, верховенства права, укрепления демократической системы, совершенствования законодательства, развития судебно-правовой системы могут войти и два представителя международных организаций, осуществляющих непрерывную деятельность в РА в течение 5 лет, предшествующих моменту выдвижения.

Профессиональная комиссия по конституционной реформе, состоящая из пяти членов, на конкурсной основе сформирует Совет. Члены Совета будут избраны в соответствии с регламентом Совета.

Согласно решению, министр юстиции должен в месячный срок составить и представить на утверждение в Аппарат премьер-министра проект решения о формировании Совета по конституционным реформам, его состав и порядок деятельности и решения премьер-министра о признании Профессиональной комиссии, созданной 12 февраля 2020 года утратившим силу.