“Новая книга”: 40/21: Ашот Агабабян, Вольфганг Гете, Луиза Галстян, Арабо Саркисян, Джон Стрелеки

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ашот Агабабян: Живем как в последний раз

Роман Ашота Агабабяна “Живем в последний раз» повествует о легендарном армянине, тяжелоатлете Серго Амбарцумяне, когда-то считавшемся сильнейшим человеком мира. Впервые армянский читатель познакомится с новыми открытиями «закрытых» страниц нашей истории, и невероятно бурной жизни Серго Амбарцумяна, которая протекала в период многих, поворотных для нашего народа событий, связанных с Агаси Ханджяном, Иосифом Сталиным, Анастасом Микояном, Лаврентием Берией, Егише Чаренцем, кровожадным наркомом внутренних дел Хачиком Мугдуси. Книга выпущена в издательстве “Букинист”.

Переводная литература

Иоганн Вольфганг Гете: Итальянское путешествие

Величайший немецкий писатель всех времен Иоганн Вольфганг Гете, который был известен и как естествоиспытатель, философ, теоретик искусства, более полутора лет посвятил путешествию по стране искусства - по Италии, о чем он всегда мечтал.

Это произведение, наряду с высокой художественной ценностью, отличается тонким и глубоким анализом архитектуры, изобразительного искусства, живописи, музыкального и театрального искусства. Оно оказало огромное влияние на дальнейшую литературную деятельность и научные исследования Гете. Нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский включил это произведение Гете в список книг, которые должен прочитать каждый. Перевод с немецкого: Карлена Матиняна; Книгу издал «Антарес»

Детская литература

Луиза Галстян, Арабо Саркисян: Нерассказанные сказки

Сказки рождаются в глубине леса. За деревьями, между опавшими ветвями, на выпавшей росе … В сумерках животные своим друзьям шепчут сказки и быстро убегают, заслушав шаги людей. Подойди чуть ближе, и ты услышишь их. Это истории любви, доброты, одиночества, дружбы и многое-многое другое… Подойди еще ближе и ты сам это почувствуешь. В сопровождении невидимых друзей ты будешь гулять по лесу, перепрыгивать через шипы, собирать лесные цветы, бродить по потаённым просторам, издалека ты услышите журчанье реки, над твоей головой взлетит птица ...

Мы не увидим столько света ни в каком другом месте, не почувствуем запаха стольких цветов! Частью природы является и лес, о котором мы почти ничего не знаем ...

Сказки рождаются в глубине леса. Здесь живут и герои книги. Книгу выпущена издательством “Эдит Принт”.

Документальная литература

Джон Стрелеки: Большая пятерка для жизни

Книга “Большая пятерка для жизни” - еще одно произведение известного американского писателя, автора международного бестселлера «Кафе на краю света», коуча Джона Стрелека. Книга, основанная на примере деятельности бизнесмена Томаса Де Рэйла, раскрывает секреты того, как быть эффективным, популярным и успешным лидером. Книга полна советами для ведения бизнеса и очень интересными и новыми идеями для переосмысления и возрождения жизни.

Книга “Большая пятерка для жизни” уже переведена на десятки языков и полюбилась миллионам людей. Армянский перевод выпущен издательством “Да Винчи”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.