Вараздат Ароян пропустил матч «Реал» - «Кадис»
09:55, 20 Декабрь, 2021
В 18-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» дома принимал «Кадис».
Как сообщает «Арменпресс», в матче, прошедшем на стадионе «Сантьяго Бернабеу», не было забито ни одного мяча. Матч завершился вничью.
Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян не был в стартовом составе «Кадиса» и в игре не участвовал.На данный момент «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги занимает первое место. «Кадис» на предпоследнем месте.
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