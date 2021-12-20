Не менее 208 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник информировала газета Manila Bulletin со ссылкой на данные полиции страны.

Ранее сообщалось о 169 жертвах.

Согласно сведениям газеты, 239 человек пострадали, еще 52 числятся пропавшими без вести.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. жителей до удара стихии. Людей разместили в 274 эвакуационных центров в провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран.

По сведениям Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентр тайфуна движется в сторону провинции Биньдинь.