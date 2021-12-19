Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу верит в то, что Грузия примет участие в следующей встрече "3+3". Об этом он после экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде по гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом сообщает “Спутник Азербайджан”.

Грузия не участвовала во встрече 10 декабря на уровне заместителей министров в формате "3+3" в Москве, но следующую встречу планируется провести в Турции.

"Грузия не участвовала, но мы планируем провести следующую встречу в Турции и верим, что Грузия также примет участие в этой встрече", - отметил Чавушоглу.

По приглашению министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве 10 декабря состоялась первая встреча по созданию региональной консультативной платформы, в которой приняли участие представители Армении, России, Ирана, Азербайджана и Турции на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного регионального сотрудничества, в том числе вопросы экономики, транспорта, культуры и гуманитарной сферы.

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян подтвердил позицию армянской стороны, согласно которой повестка региональной консультативной платформы должна быть направлена на формирование взаимовыгодной, взаимоприемлемой повестки дня регионального сотрудничества, воздерживаясь от дублирования других международных платформ, в том числе мандатов урегулирования конфликтов.

Было достигнуто соглашение о продолжении консультаций на основе уважения прав всех стран региона.