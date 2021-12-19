В Иране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом

В иранской столице зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Omicron, заявил в воскресенье заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохаммад Мехди Гуйя, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром был выявлен первый случай "омикрона" в Иране у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны", - приводит телеканал IRIB слова Гуйя, не уточняя, из какой страны прибыл зараженный.