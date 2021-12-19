Спасатели потушили пожар на одной из подземных автостоянок на Северном проспекте

19 декабря в 3:20 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на подземной стоянке одного из домов на Северном проспекте в Ереване горят автомобили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА и дежурный спасательный отряд для проведения специальных работ МЧС РА с вызовом пожарной сложности 1-BIS.

«Выяснилось, что пожар возник в двух гаражах, расположенных на подземной автостоянке», - сообщили в МЧС РА, добавив, что пожар локализовался в 03:46, потушен в 04:01. В гаражах сгорели елка, велосипед, а также обгорели припаркованные автомобили марки Mini Cooper и Tesla.