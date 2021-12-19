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На территории Армении есть закрытые автодороги. В Амасии снегопад, в Ашоцке – метель  

На территории Армении есть закрытые автодороги. В Амасии снегопад, в Ашоцке – метель  

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. В Арагацотнской области закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич, а также из-за опасности камнепада закрыта дорога, ведущая из села Зовуни в Корейское ущелье.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, перевал Варденяц открыт для всех транспортных средств, но для грузовиков с прицепами рекомендуется использовать цепи противоскольжения.

«Трасса Торос-Вардахпюр Ширакской области труднопроходима. 

В Амасийском районе Ширакской области идет снег. 

В Ашоцком районе Ширакской области метель. 

На трассе Ереван-Ерасх туман», - говорится в сообщении МЧС.

Согласно источнику, по данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,   автодорога Степанцминда-Ларс открыта. 

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

 


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