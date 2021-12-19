COVID-19: в Арцахе подтверждено 12 новых случаев   

18 декабря в Арцахе проведено 260 тестирований, в результате которых зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в настоящее время 81 инфицированный проходит стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 18 пациентов как крайне тяжелое, 46, в том числе молодых – как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Согласно источнику, в 2021 году для лабораторного выявления коронавируса были обследованы 30287 граждан, и у 4663 из них был подтвержден положительный результат теста.

«Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – до 19։00 часов, в медицинском объединении «Аревик», в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов.

Информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27», - говорится в сообщении ведомства.