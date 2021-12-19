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При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись в Армению

При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись в Армению

При посредничестве председателя Европейского совета Европейского совета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись на родину – в Армению. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель МИД РА Ваан Унанян на своей странице в Facebook,   представив список вернувшихся.

 

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения, месяц, год

1.

Галстян Грачик Арамович

25․01․1990

2․

  Диланян Мкртич Валикоевич

13․11․1982г․

3․

  Арутюнян Гагик Валерьевич

10․11․1982

4․

  Погосян Радик Размикович

19․01․1990

5․

  Гевондян Андраник Гарегинович

16․11․1973

6․

  Назарян Артур Сирвенович

23․11․1978

7․

  Шагинян Марат Жораевич

06․01․1977

8․

  Петросян Севак Агванович

14․11․1984

9․

  Степанян Карлен Рубикович

21․01․1974

10․

  Василян Айк Левонович

19․10․1984

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