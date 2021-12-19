При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись в Армению
При посредничестве председателя Европейского совета Европейского совета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись на родину – в Армению.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель МИД РА Ваан Унанян на своей странице в Facebook, представив список вернувшихся.
|
|
Фамилия, имя, отчество
|
Дата рождения, месяц, год
|
1.
|
Галстян Грачик Арамович
|
25․01․1990
|
2․
|
Диланян Мкртич Валикоевич
|
13․11․1982г․
|
3․
|
Арутюнян Гагик Валерьевич
|
10․11․1982
|
4․
|
Погосян Радик Размикович
|
19․01․1990
|
5․
|
Гевондян Андраник Гарегинович
|
16․11․1973
|
6․
|
Назарян Артур Сирвенович
|
23․11․1978
|
7․
|
Шагинян Марат Жораевич
|
06․01․1977
|
8․
|
Петросян Севак Агванович
|
14․11․1984
|
9․
|
Степанян Карлен Рубикович
|
21․01․1974
|
10․
|
Василян Айк Левонович
|
19․10․1984
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