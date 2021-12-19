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COVID-19: в Армении подтверждено 130 новых случаев  

COVID-19: в Армении подтверждено 130 новых случаев  

По состоянию на 11:00 часов 19 декабря, в Армении подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавирусом, число смертельных исходов - 8.

Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства здравоохранения Республики Армения, выздоровели 385 граждан. В настоящее время фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 5811 пациентов. 

Общее количество тестов в Армении достигло 2 миллионов 492 тысяч 210. Общее количество подтвержденных случаев - 343 636 случаев, количество летальных исходов - 7 899.


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