COVID-19: в Армении подтверждено 130 новых случаев
11:06, 19 Декабрь, 2021
По состоянию на 11:00 часов 19 декабря, в Армении подтверждено 130 новых случаев заболевания коронавирусом, число смертельных исходов - 8.
Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства здравоохранения Республики Армения, выздоровели 385 граждан. В настоящее время фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 5811 пациентов.
Общее количество тестов в Армении достигло 2 миллионов 492 тысяч 210. Общее количество подтвержденных случаев - 343 636 случаев, количество летальных исходов - 7 899.
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