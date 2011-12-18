Анонс мероприятий на 20 декабря
16:37, Декабрь 18, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18.12-16:50 FLYONE ARMENIA с 18 декабря осуществляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион- Ереван
- 18.12-16:37 Анонс мероприятий на 20 декабря
- 18.12-16:26 Артак Давтян провел смотр на Центральном сборном пункте Минобороны
- 18.12-15:56 Альтернативы мирному урегулированию конфликта НК нет. Представитель Армении в ОБСЕ
- 18.12-15:43 Температура воздуха в Армении постепенно понизится на 8-10 градусов
- 18.12-15:35 Освобожден глава общины Каджарана Манвел Парамазян
- 18.12-15:25 АРМЕНПРЕСС сохраняет за собой роль первопроходца в области всеармянских СМИ. Шахан Гантахарян
- 18.12-15:14 Армения ценит сбалансированный подход Румынии к мирному урегулированию конфликта НК. Минасян
- 18.12-14:47 АРМЕНПРЕСС продолжит свой твердый курс с такой же ответственностью и беспристрастностью. Сасун Хачатрян
- 18.12-14:37 Во Львове открылась выставка к 30-летию восстановления Армянской Апостольской церкви в Украине
- 18.12-14:20 АРМЕНПРЕСС продолжает лидировать в медиа-сфере. Арам Сафарян поздравил агентство со 103-летием
- 18.12-14:00 Арцахский вопрос —всегда в центре особого внимания АРМЕНПРЕСС․ Давид Бабаян
- 18.12-13:23 АРМЕНПРЕСС ежедневно обеспечивает всестороннюю, многоязычную и объективную информацию. СНБ
- 18.12-12:38 РПА проводит XVII съезд: в повестке - вопрос об избрании председателя партии
- 18.12-12:13 Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 27 новых случаев, умер 1 гражданин
- 18.12-12:08 АРМЕНПРЕСС - достоверная площадка для популяризации новостей. Поздравляют главы творческих союзов
- 18.12-11:57 Армения не обсуждала никакого вопроса о «коридоре», это фейковая тема. Армен Григорян
- 18.12-11:43 Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 400 машин в Нагорный Карабах
- 18.12-11:37 Европейские индексы - 17-12-21
- 18.12-11:36 Американские индексы снизились - 17-12-21
- 18.12-11:34 Цены на цветные металлы - 17-12-21
- 18.12-11:31 Цены на драгоценные металлы снизились - 17-12-21
- 18.12-11:30 Цены на нефть снизились - 17-12-21
- 18.12-11:20 Covid-19: в Армении подтверждено 156 новых случаев
- 18.12-11:15 АРМЕНПРЕСС с той же честью выполняет миссию по документированию важнейших событий. Министр ОНКС
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