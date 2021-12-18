Альтернативы мирному урегулированию конфликта НК нет. Представитель Армении в ОБСЕ

Шведское председательство ОБСЕ организовало 17 декабря онлайн-конференцию, посвященную последствиям Второй Арцахской войны и роли ОБСЕ в политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

В ходе трех сессий участники конференции обсудили роль мер по укреплению доверия в построении мира для людей, включая разблокирование экономических и транспортных связей, адресное решение экологических проблем, защиту культурного наследия региона, а также права человека и основные свободы.

В ходе конференции Постоянный представитель Республики Армения при ОБСЕ посол Армен Папикян отметил, что альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликтанет, и что результаты применения силы не могут служить основой для прочного мира. Посол Папикян отметил, что нагорно-карабахский конфликт начался в результате подавления Азербайджаном правнарода Арцаха на самоопределение, и с этой целью - массовых убийств и этнической чистки армян, добавив, что всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта возможно только в случае, если это неотъемлемое право будет реализовано.

Говоря о методах подготовки людей к миру, безопасности и укреплению доверия, посол Папикян подчеркнул, что Армения всегда выступала за создание благоприятных условий для мира. В этой связи он отметил, что Азербайджану следует придерживаться аналогичного подхода и прежде всеговернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, вывести свои войска с суверенной территории Армении, воздерживаться от новых провокаций, воинственной риторики и территориальных претензий к Армении.

Армен Папикян отметил, что разрушение, фальсификация и присвоение армянского культурного наследия также препятствуют продвижению мирной повестки дня в регионе,отметив важность беспрепятственного доступа специализированных международных организаций в зону нагорно-карабахского конфликта. Постоянный представитель РА подчеркнул важность решения Международного правового суда с точки зрения защиты культурного наследия Армении.

Постоянный представитель РА подтвердил готовность Армении добросовестно участвовать в мирных переговорах по нагорно-карабахскому конфликту под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркнута важность возобновления визитов сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Посол Папикян отметил, что тот факт, что Азербайджан не участвует в этой конференции, организованной шведским председательством и направленной на продвижение диалога, ясно показывает реальный подход Азербайджана к возобновлению переговорного процесса и нормализации отношений с Арменией.