Температура воздуха в Армении постепенно понизится на 8-10 градусов

Во второй половине дня 18 декабря, 19-20 декабря, ночью 22 декабря в некоторых регионах страны, а 21 декабря - в большинстве регионов, на территории РА ожидаются осадки.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 22 и 23 декабря осадков не ожидается. Утром в Араратской долине возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-5 м / с.

21-23 декабря температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

Вечером 18 и 19 декабря в Ереване ожидаются небольшие осадки. Вечером 20 и 21 декабря временами ожидаются осадки. С 22 по 23 декабря осадков не ожидается. Утром возможен туман.