Время в Ереване: 11:07:36,   18 Декабрь

Температура воздуха в Армении постепенно понизится на 8-10 градусов

Температура воздуха в Армении постепенно понизится на 8-10 градусов

Во второй половине дня 18 декабря, 19-20 декабря, ночью 22 декабря в некоторых регионах страны, а 21 декабря - в большинстве регионов, на территории РА ожидаются осадки.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, во второй половине дня 22 и 23 декабря осадков не ожидается. Утром в Араратской долине возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-5 м / с. 

21-23 декабря температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

Вечером 18 и 19 декабря в Ереване ожидаются небольшие осадки. Вечером 20 и 21 декабря временами ожидаются осадки. С 22 по 23 декабря осадков не ожидается. Утром возможен туман.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]