АРМЕНПРЕСС сохраняет за собой роль первопроходца в области всеармянских СМИ. Шахан Гантахарян

Информационное агентство АРМЕНПРЕСС блестяще выполняет свою работу и продолжает занимать позиции средоточия армянских СМИ.

Главный редактор ливанской газеты "Аздак" Шахан Кантахарян подчеркнул это в своем поздравительном послании по случаю 103-1 годовщины АРМЕНПРЕСС.

«Самая сложная задача в современном информационном мире - поддерживать достоверность. Немногие СМИ могут держать руку на пульсе времени и чувствовать его дыхание, дифференцировать пропаганду и объективные новости и особенно - сочетать профессионализм и оперативность.

Сопоставляя все эти составляющие, АРМЕНПРЕСС блестяще справляется со своей задачей, продолжая занимать центральные позиции в армянском медиа-поле. АРМЕНПРЕСС сохраняет за собой роль первопроходца в области всеармянских СМИ», - подчеркнул Кантахарян.