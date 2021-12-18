Армения ценит сбалансированный подход Румынии к мирному урегулированию конфликта НК. Минасян

В Музее художественных коллекций Румынии открылась выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Румынии, выставка была организована по инициативе посольства Армении в Румынии при сотрудничестве с Дипломатическим архивом МИД Румынии, Музеем коллекций произведений искусства и Румынско-армянским союзом.

Мероприятие открыли посол Республики Армения в Румынии Сергей Минасян, Государственный секретарь МИД Румынии Дан Некулаеску, директор Дипломатического архива МИД Румынии Дору Личиу и Директор Музея национального искусства Румынии Калин Стеджерян. Об истории дипломатических отношений двух стран с краткими речами рассказали президент Союза армян Румынии Варужан Восканян, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску и бывший председатель сената Румынии, бывший министр обороны Теодор Мелешкану.

В своем выступлении посол РА в Румынии Сергей Минасян отметил, что Румыния была первой страной-членом ООН, которая 11 декабря 1991 г. признала независимость Армении, а через несколько дней после этого первый министр иностранных дел РА Раффи Ованнисян посетил Румынию.

«В рамках визита глава МИД РА встретился с высшим политическим руководством Румынии. 17 декабря Раффи Ованнисян и его румынский коллега Адриан Настасе подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и политических консультациях.

Во время Первой мировой войны Армения и Румыния были союзниками, и между двумя странами дипломатические отношения были установленыде-факто. В Бухаресте действовало Генеральное консульство Республики Армения, которое с разрешения румынских властей продолжало свою деятельность даже после падения Первой Республики Армения, выдавая паспорта с символикой Арменииспасшимся в Геноциде армян в 1915 году и нашедшим убежище в Румынии. Таким образом, символически можно сказать, что сегодня мы отмечаем не 30-летие установления дипломатических отношений, а годовщину их восстановления», - сказал Минасян.

По словам посла, за последние 30 лет Армения и Румыния развивали сотрудничество в различных сферах, включая политическую, экономическую, культурную, научную, образовательную и др.

Одним из важных направлений налаженного диалога является сотрудничество в рамках международных и европейских организаций, в том числе на межпарламентском уровне. Румынский парламент был одним из первых парламентов стран-членов ЕС, в октябре 2018 года ратифицировав Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

«Мы ценим сбалансированный подход Румынии к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и приветствуем недавнюю региональную инициативу Румынии, направленную на содействие региональному миру и стабильности на Южном Кавказе».

В своем выступлении министр иностранных дел Румынии Дан Некулаеску коснулся отношений Румынии между Арменией и Арменией, а также исторических связей между двумя народами, упомянув армян, которые играли значительную роль в румынском обществе, а также богатые армянские культурные и религиозные ценности в Румынии.

Госсекретарь Некулаеску также коснулся активизации политического диалога между двумя странами, подчеркнув в этом контексте встречу министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке в сентябре этого года, а также недавний телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел РА.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией Romfilatelia в сотрудничестве с МИД Румынии и Посольством Республики Армения издала специальный выпуск филателистической папки и почтового конверта с фотографиейизвестного румынско-армянского коллекционера Григора Замбакчяна и марку «Армянский монастырь».

В мероприятии также приняли участие президент Румынской академии Аурел Поп, другие высокопоставленные лица, члены румынского парламента, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Румынии, представители епархии Армянской Апостольской церкви в Румынии и армянской общины Румынии.