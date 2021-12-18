АРМЕНПРЕСС продолжает лидировать в медиа-сфере. Арам Сафарян поздравил агентство со 103-летием

Политический аналитик Арам Сафарян— председатель общественной организации "Интеграция и развитие", координатор Евразийского экспертного клуба, поздравил АРМЕНПРЕСС со 103-й годовщиной, подчеркнув, что, будучи государственным учреждением, информагентство успешно конкурирует со всеми другими СМИ в сегодняшнем медиа-поле, достойно продолжая занимать лидирующие позиции.

«Я рад, что правительство Армении продолжает рассматривать государственное информационное агентство АРМЕНПРЕСС как важнейший информационный ресурс, предоставляющий информацию о правительстве. Думаю, что в настоящее время, когда информация находится на рыночных рельсах, армянское государство должно иметь возможность продвигать политическую линию, обусловленную интересами государства на медиарынке, а для реализации этой линии государственное информационное агентство АРМЕНПРЕСС - незаменимый инструмент.

Хочу сказать, что искренне рад за своих коллег еще и потому, чтоАРМЕНПРЕСС, будучи государственным медийным учреждением, сегодня успешно конкурирует со всеми другими СМИ в медиа-сфере, продолжая занимать лидирующие позиции и входя в десятку лучших", - сказалАрам Сафарян в своем поздравлении.

По мнению аналитика, это ярчайшее свидетельство того, что большинство потребителей сегодняшней информации хотят получать новости не только о скандалах, катастрофах, несчастьях, неудачах, сатанинских играх, но и просто хотят знать, что на самом деле происходит в Армении, за рубежом, получать достоверную, проверенную информацию и строить на ней свою личную и общественную деятельность.

«Желаю своим друзьям в АРМЕНПРЕСС крепкого здоровья, новых успехов, желаю им не сдавать уже достигнутые высокие позиции, желаю, чтобы репутация АРМЕНПРЕСС продолжала расти за пределами Армении, и он был востребован на международном медиарынке, чтобы своевременно получать достоверную информацию об Армении», - сказал Арам Сафарян.

АРМЕНПРЕСС был основан 18 декабря 1918 года, когда решением Национального совета Первой Республики Армения было создано беспрецедентное государственное информагентство - Армянское телеграфное агентство. В настоящее время информационное агентство АРМЕНПРЕСС действует как закрытое акционерное общество, акциями которого управляет Республика Армения. Агентство является старейшим в Армении. В настоящее время АРМЕНПРЕСС публикует одиннадцать лент новостей: официальных, политических, экономических, общественных, областных, региональных, международных, культурных, спортивных, интервью, фотоновостей.

Команда АРМЕНПРЕСС сохраняет лидирующую роль агентства в медиа-сфере Армении, создает прочную основу на региональных, международных медиа-площадках с точки зрения обеспечения и развития присутствия агентства.