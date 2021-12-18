Арцахский вопрос —всегда в центре особого внимания АРМЕНПРЕСС․ Давид Бабаян

Государственное информационное агентство АРМЕНПРЕСС за более чем столетнюю деятельность сыграло свою роль в сохранении армянской идентичности.

Поздравляя со 103-летней годовщиной создания АРМЕНПРЕСС, об этом сказал министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян.

«АРМЕНПРЕСС- первое информационное агентство с самой продолжительной деятельностью. Он работает уже много лет в медиа-пространстве Армении, и не только. «Подходы, мнения, комментарии и данные представлены не только в Армении и Арцахе, но и во всем мире», - отметил Давид Бабаян в своем поздравительном посланииинформагентсву.

Министр считает важным представительство информационного агентства на 6 языках, что, по словам Бабаяна, востребовано в мире.

«АРМЕНПРЕСС - одна из информационных служб, которая способствует сохранению армянской идентичности:прочно сохраняет силу триединства Армения-Арцах-Диаспора. Хотим с удовлетворением отметить, что арцахский вопрос и вообщеарцахская тематика всегда остаются в центре особого внимания.

Весьма важно также, что АРМЕНПРЕСС всегда сохраняет статус, достойный национального СМИ. Он не опускается до сплетен и уровня желтой прессы», - подчеркнул Бабаян.

Министр пожелалАРМЕНПРЕСС всего наилучшего, выразив надежду, что сотрудничество с Арцахом будет еще больше расширяться, углубляться.