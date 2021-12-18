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Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 400 машин в Нагорный Карабах

Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 400 машин в Нагорный Карабах

Военнослужащие российского миротворческого контингента за сутки обеспечили безопасный проезд более 400 автомобилей в Нагорный Карабах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский наблюдательный пункт.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

Пресс-секретарь российских миротворческих сил Иван Падалка сообщил, что наблюдательные посты российских миротворческих сил следят за соблюдением режима прекращения огня.

«На наблюдательных постах российского миротворческого контингента мы следим за сохранением режима о прекращении огня и осуществляем контрольно-пропускной режим. Каждая машина подлежит осмотру, а при необходимости мы просим водителя выйти из машины, чтобы досмотреть салон автомобиля», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Иван Падалка. 

У российских миротворческих сил 27 наблюдательных пунктов в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре.


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