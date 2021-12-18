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Covid-19: в Армении подтверждено 156 новых случаев

Covid-19: в Армении подтверждено 156 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 18 декабря, в Армении подтверждено 156 новых случаев заболевания коронавирусом, число скончавшихся– 8.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что выздоровели 511 граждан. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 6072 пациента. 

Общее количество тестирований в Армении достигло 2 миллионов 485 тысяч 938. Общее число подтвержденных случаев - 343 тысяч 506, количество летальных исходов - 7 893.


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