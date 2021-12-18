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В ОЧЭС Ваге Геворгян подчеркнул необходимость урегулированияконфликта НК в форматеМГ ОБСЕ

В ОЧЭС Ваге Геворгян подчеркнул необходимость урегулированияконфликта НК в форматеМГ ОБСЕ

В своем выступлении на встрече стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества  (ОЧЭС) заместитель министра иностранных дел Ваге Геворгян представил  ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление информации и общественной дипломатии Министерстваиностранных дел Республики Армения.

Выразив благодарность грузинскому председательству за его усилия по продвижению регионального экономического сотрудничества в течение последних шести месяцев, в контексте приближающегося 30-летия ОЧЭС Ваге Геворгян отметил, что юбилей станет хорошей возможностью,чтобыпересмотреть деятельность организации и наметить пути для  более динамичной и эффективной деятельности Организации. 

Замминистра МИД РА представил точку зрения Армении на возможность улучшения методов работы ОЧЭС.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел коснулся ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость стабильного и долгосрочного урегулирования конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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