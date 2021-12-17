Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваагн Геворгян назначен председателем Водного комитета министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на решение, опубликованное на сайте e-gov.am.