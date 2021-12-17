Ваагн Геворгян назначен председателем Водного комитета
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваагн Геворгян назначен председателем Водного комитета министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на решение, опубликованное на сайте e-gov.am.
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