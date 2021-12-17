На полигоне «Баграмян» прошли практические занятия с применением системы ТОС-1А «Солнцепёк»

На полигоне «Баграмян» министерства обороны Армении прошли практические занятия с применением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, огнеметные системы были выведены из мест постоянной дислокации в назначенном районе и приведены в боевое состояние.

С применением реактивных снарядов была поражена колонна легкой бронетехники и транспортных средств условного противника на расстоянии около 1,5 километров.