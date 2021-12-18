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АРМЕНПРЕСС - достоверная площадка для популяризации новостей. Поздравляют главы творческих союзов

АРМЕНПРЕСС - достоверная площадка для популяризации новостей. Поздравляют главы творческих союзов

 Председатели творческих союзов Армении шлют поздравления информационному агентству Арменпресс в связи со 103-летием его деятельности, подчеркивая, что это информагентство живо реагирует на  важнейшие  события в стране и что Арменпресс  - это достоверная площадка для популяризации новостей.

В беседе с корреспондентом  АРМЕНПРЕСС  агентство поздравили президент Союза писателей Армении Эдвард Милитонян и президент Союза художников Армении Сурен Сафарян.

По словам Милитоняна,  АРМЕНПРЕСС - самый надежный источник новостей в армянском медиа-пространстве, на протяжении многих лет через это агентство передавались важные новости, представлялись важные передачи. «АРМЕНПРЕСС служил нашему народу, он распространял информацию о нас в другие страны. Мы всегда ждали новостей АРМЕНПРЕСС. Теперь в этом огромном медиа-поле мы получаем достоверные и самые важные новости, информацию, популяризирующую нашу страну.  Мы высоко ценим проделанную АРМЕНПРЕСС работу и желаем агентству прожить два, три или многие столетия», - отмечает Милитонян.

По словам Сурена Сафаряна, они активно сотрудничают с  АРМЕНПРЕСС. «Агентство всегда освещает культурные события Армении. Союз благодарит  АРМЕНПРЕСС  за то, что он всегда был рядом. Члены союза с удовольствием дают интервью журналистам агентства в рамках выставок и других мероприятий.  Поздравляем 103-летнее агентство и желаем ему многолетней деятельности», - заключил Сафарян.

АРМЕНПРЕСС  был основан 18 декабря 1918 года, когда решением Национального совета Первой Республики Армения было создано беспрецедентное государственное информагентство - Армянское телеграфное агентство. В настоящее время информационное агентство  АРМЕНПРЕСС действует как закрытое акционерное общество, акциями которого управляет Республика Армения. Агентство является старейшим в Армении. В настоящее время АРМЕНПРЕСС публикует одиннадцать лент новостей: официальных, политических, экономических, общественных, областных, региональных, международных, культурных, спортивных, интервью, фотоновостей. Команда АРМЕНПРЕСС сохраняет лидирующую роль агентства в медиа-сфере Армении, создает прочную основу на региональных, международных медиа-площадках с точки зрения обеспечения и развития присутствия агентства.


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