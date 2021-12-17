Президент Армении вместе с супругой посетил Музей народного искусства имени Ованеса Шарамбеяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян сегодня посетили Музей народного искусства имени Ованеса Шарамбеяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян и Нунэ Саркисян совершили экскурсию по залам постоянной экспозиции и временных выставок, ознакомились с экспонатами, представляющими художественную обработку дерева, металла, камня, вышивку, ковроткачество, керамику.

Президент Саркисян подчеркнул важную роль музея в деле сохранения материального и нематериального наследия, обеспечения преемственности ремесленных традиций и популяризации различных видов народного творчества. В то же время он подчеркнул, что многое должно быть сделано, в особенности на международной арене, для популяризации армянского культурного наследия, отметив, что в этом деле велико значение непрерывной государственной помощи.

Директор музея Лусине Тороян представила президенту Армену Саркисяну и госпоже Нунэ Саркисян реализуемые образовательные проекты, в рамках которых воспитанники детских домов, жители домов для престарелых и раненые военные обучаются различным видам ремёсел. Президент Саркисян предложил организовать в Президентской резиденции выставку лучших работ участников образовательных программ.