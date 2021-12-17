Совместное заявлением к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией

Председатели группы дружбы Армения - Румыния Национального Собрания Республики Армения и группы дружбы Румыния – Армения парламента Румынии выступили с совместным заявлением к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в заявлении говорится:

“17 декабря 2021 г. исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Румынией.

Армяно-румынская дружба имеет глубокие исторические корни, и не случайно Румыния была одной из первых стран, признавших независимость Армении и установивших с ней дипломатические отношения 17 декабря 1991 г. Более того, сотрудничество на парламентском уровне между нашими странами началось раньше, когда наблюдатели румынского парламента присутствовали при провозглашении независимости Армении на референдуме 21 сентября 1991 г.

С самого начала одним из важных направлений нашего сотрудничества была парламентская сфера. За последние три десятилетия межпарламентские группы дружбы Армения-Румыния углубили и расширили двусторонние отношения, установив прочные партнерские связи и тесное сотрудничество во многих сферах, таких как межпарламентские контакты, культура, образование, наука, спорт и др.

Румынский парламент был одним из первых парламентов стран-членов ЕС, который в 2018 г. ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения. Сотрудничество на различных европейских площадках – один из основных элементов армяно-румынского парламентского партнерства.

Мы подтверждаем важность регулярных слушаний по Геноциду армян на пленарном заседании двух палат румынского парламента 27 апреля 2021 г. и ценим заявления румынских парламентариев о необходимости признания и осуждения Геноцида армян парламентом Румынии.

Мы продолжаем поддерживать мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и привержены реализации решений авторитетных европейских структур по укреплению международного сотрудничества на основе всеобъемлющей международной системы и принципов Устава ООН, с целью устойчивого развития и защиты основных прав и свобод человека в Европе и странах Европейского соседства.

Мы также привержены конструктивному и инклюзивному диалогу между нашими странами и будем продолжать работать над укреплением межпарламентского взаимодействия, принося ощутимые выгоды как на двустороннем, так и на международном уровне. Мы подтверждаем нашу готовность приложить все усилия для решения текущих глобальных проблем, включая борьбу с изменением климата и пандемией COVID-19, а также для содействия международному миру, безопасности и стабильному развитию”.