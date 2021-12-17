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Азиатские индексы выросли - 17-12-21

Азиатские индексы выросли - 17-12-21

ТОКИО, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.79% и составил 28545.68 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.42% и составил 1984.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.16% и составил 3632.36 пункта, а HANG SENG снизился на 1.20% и составил 23192.63 пункта.


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