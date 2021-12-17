Штангист Вараздат Лалаян на чемпионате мира занял второе место, а Гор Минасян - третье

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Вараздат Лалаян стал вице-чемпионом мира, а Гор Минасян - бронзовым призером.

Как сообщает «Арменпресс», основная борьба в супертяжелой весовой категории завершившегося в Ташкенте чемпионата мира, шла между представителем Грузии, двукратным олимпийским чемпионом, 4-кратным чемпионом мира Лала Талахадзе и Вараздатом Лалаяном

Гор Минасян в супертяжелом весе с первого подхода поднял 205 кг, но по двум попыткам над головой не поднял 213 кг. В толчке Минасян поднял 240 кг, 243 кг, но не поднял 253 кг. По общему результату 448 кг в парном разряде Минасян стал бронзовым призером чемпионата мира.

Другой представитель Армении, Вараздат Лалаян, поднял сначала 202 кг, затем 207 кг и, наконец, 211 кг. В этом виде Лалаян стал малым серебряным призером. Во время упражнения толчок он сначала не поднял 240 кг, но в следующем упражнении над головой поднял 242 кг, а последним подходом поднял 246 кг. Лалаян с результатом 457 кг. стал серебряным призером чемпионата мира.