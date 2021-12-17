ЕК намерена признать атом и газ экологически чистыми источниками энергии

Еврокомиссия (ЕК) до конца 2021 года признает, что атом и природный газ являются экологически чистыми источниками получения энергии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции, подводя итоги работы своего кабмина, который через несколько часов передаст власть правительству премьер-министра Петра Фиалы.

"В три часа утра [в пятницу] я вернулся с заседания Европейского совета. Председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются [экологически чистыми] источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами", - сказал Бабиш.

Политик напомнил, что возглавляемое им правительство находилось у власти в республике четыре года и пять дней - 1 464 дня. Главным вызовом для него была борьба с коронавирусом.

"Два года наше правительство работало в условиях пандемии. Ясно, что в середине января штамм "омикрон" будет властвовать в Европе", - сказал Бабиш. Он подчеркнул, что его кабмин резко увеличил государственную финансовую поддержку здравоохранению.

И.о. премьера проинформировал также, что за последние годы вдвое возрос бюджет национальных ВС. Кабмин Бабиша, по его словам, провел комплексную подготовку республики к принятию обязанностей государства - председателя Евросоюза. Они перейдут к Чехии на полгода с 1 июля 2022 года.