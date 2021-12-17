Россия призвала США исключить расширение НАТО на восток

США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, гласит проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности, подготовленный российской стороной, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"США принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - гласит статья 4 проекта договора, переданного американской стороне.