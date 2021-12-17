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Для координации работ по выполнению Арменией международных обязательств создана межведомственная комиссия

Для координации работ по выполнению Арменией международных обязательств создана межведомственная комиссия

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна для координации работ по выполнению международных обязательств, взятых Арменией по Европейской конвенции по правам человека, осуществления отраслевых реформ, разработки дорожной карты мероприятий по решению проблем создана межведомственная комиссия.

Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения на сайте e-gov.am

Председателем комиссии назначен представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян.
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