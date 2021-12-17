Экспорт фундука принес Грузии почти 74 млн долларов

С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 16,1 тысячи тонн фундука, стоимость которого составила 73,8 миллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минсельхоза страны.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта фундука увеличился на 4 тысячи тонн (33%), а стоимость увеличилась на 8,9 миллиона долларов (14%).

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 6 590 тонн, Германия – 3 124 тонны, Армения – 1 076 тонн, Китай – 780 тонн, Испания – 446 тонн, Чехия – 445 тонн, Россия – 358 тонн, Польша – 337 тонн, Литва – 284 тонны, Украина – 278 тонн.

Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.

По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.

Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.