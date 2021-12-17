Согласно докладу Госдепартамента США, Турция являлась источником и страной транзита террористов

Госдепартамент США опубликовал доклад о терроризме в 2020 году, в котором, в числе оценок разных стран, содержатся и примечательные заявления по Турции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкий сайт artigercek.com

В докладе говорится, что Турция являлась источником и страной транзита иностранных террористов, действующих в Сирии и Ираке.

«Турция является источником и транзитной страной для иностранных террористов, которые хотят покинуть Сирию и Ирак, а также для тех, кто хочет присоединиться к ИГИЛ и к другим террористическим организациям, воюющим в Сирии и Ираке», - говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что правительство правящей в Турции партии «Справедливость и развитие» в течение всего 2020 года продолжало политические аресты и депортации, и все это квалифицировано как «широкий терроризм».

«В 2020 году в Турции продолжились аресты и депортации по политическим мотивам. Среди арестованных есть политики, журналисты, правозащитники и юристы, обвиняемые в поддержке или пособничестве РПК. После попытки государственного переворота в 2016 году правительство объявило движение Фетхуллаха Гюлена «террористической организацией Фетхуллаха (FETÖ). Турецкое правительство продолжало арестовывать и преследовать своих и иностранных граждан, проживающих в Турции, в том числе и сотрудников дипломатических миссий США в Турции, часто на основании недостаточных доказательств, с минимальной должной осмотрительностью в отношении предполагаемых связей с FETÖ или терроризмом. Правительство аналогичным образом продолжало увольнять военных, сотрудников службы безопасности, гражданских и государственных служащих в течение всего 2020 года», - говорится в докладе Госдепа.