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Земан назначил сформированное либералом Петром Фиалой правительство Чехии

Земан назначил сформированное либералом Петром Фиалой правительство Чехии

Президент Чехии Милош Земан назначил в пятницу правительство страны, сформированное премьер-министром Петром Фиалой - лидером победившей на недавних парламентских выборах в Чехии партийной коалиции "Вместе" и председателем праволиберальной Гражданской демократической партии. Прямую трансляцию торжественной церемонии, состоявшейся в загородной резиденции главы государства в местечке Ланы у Праги, осуществляли местные телеканалы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

"Президент республики назначил правительство Чехии премьер-министра Петра Фиалы", - сказал ведущий церемонию глава президентской администрации Вратислав Минарж.

 


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