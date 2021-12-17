Земан назначил сформированное либералом Петром Фиалой правительство Чехии

Президент Чехии Милош Земан назначил в пятницу правительство страны, сформированное премьер-министром Петром Фиалой - лидером победившей на недавних парламентских выборах в Чехии партийной коалиции "Вместе" и председателем праволиберальной Гражданской демократической партии. Прямую трансляцию торжественной церемонии, состоявшейся в загородной резиденции главы государства в местечке Ланы у Праги, осуществляли местные телеканалы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

"Президент республики назначил правительство Чехии премьер-министра Петра Фиалы", - сказал ведущий церемонию глава президентской администрации Вратислав Минарж.