Цены производителей в ФРГ в ноябре выросли до максимума за 70 лет

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в ноябре взлетели на 19,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Это максимальное повышение с ноября 1951 года. Оно обусловлено как скачком стоимости энергоносителей и сохраняющимися проблемами в цепочках поставок, так и низкой базой сравнения.

Тем не менее, аналитики прогнозировали еще более значительное увеличение индекса PPI в прошлом месяце - на 19,9%, по данным Trading Economics.

Темпы роста цен ускоряются уже одиннадцатый месяц подряд, причем последние пять месяцев подъем превышает 10%.

Цены на энергоносители подскочили в ноябре на 49,4%, в том числе природный газ подорожал на 83,4%, электричество - на 48%. Стоимость промежуточной продукции увеличилась на 19,1%, потребительских товаров длительного пользования - на 3,7%, средств производства - на 3,6%.

"Пятничные данные указывают на мрачные перспективы для рождественского сезона, поскольку промышленный сектор Германии продолжает бороться с перебоями в цепочках поставок и угрозой, которую несет штамм "омикрон", - полагает Томас Ринн из Accenture.