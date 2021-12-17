Ноу-хау армянских инженеров может стать мощным стимулом для роста объемов производства сухофруктов

Армения отныне может позиционировать себя не только в качестве страны, где производятся высококачественные экологически чистые сухофрукты, но и как страна, в которой разработана и уже производится уникальное энергосберегающее оборудование для изготовления сухофруктов с применением искусственного интеллекта. Как сообщает газета "Республика Армения", Разработчики проекта в лице компании «Оптимум Энерджи» надеются, что их ноу-хау со временем может занять одну из ведущих позиций в мире в этом сегменте. Что конкретно из себя представляет новое оборудование, и какие преимущества он может дать сфере по производству сухофруктов, мы решили узнать в беседе с заместителем директора компании «Оптимум Энерджи» Нареком Кулояном.

Лидер по солнечным технологиям

Сама компания была создана еще в 2013 году и изначально специализировалась в сфере возобновляемой энергетики, способствуя выработке электроэнергии через экологически безопасные процессы с использованием существующих или новых экологических технологий. По словам нашего собеседника, основной целью компании, как и прежде, является эффективное внедрение возобновляемой энергии в глобальные рынки, работа с инвесторами и разработчиками для экономически перспективного процесса.

Речь, в частности, об установке солнечных тепловых и фотоэлектрических систем, теплонасосных установок, обслуживании систем возобновляемой энергии и разработке продукций в области возобновляемой энергии. Помимо услуг в сфере возобновляемой энергии «Оптимум Энерджи» также разрабатывает и устанавливает станции по выработке возобновляемой энергии.

«На данный момент мы строим солнечные станции общей мощностью в 63 МВт в Арагацотнской области, плюс еще одну станцию мощностью в 20 МВт в общине Астхадзор Гегаркуникской области», – рассказывает о деятельности компании в сфере возобновляемой энергетики замдиректора «Оптимум Энерджи», указывая на то, что компания на сегодня занимает лидирующее место в Армении по этому направлению.

Наш разговор постепенно переходит к теме, о которой сейчас с гордостью говорят как в самой компании, так и за ее пределами, поскольку не каждая инженерная команда может похвастаться инновационной разработкой, которая претендует на получение патента, исходя из ее новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

«Наши юристы уже занимаются процессом получения патента. И судя по тем успехам, которые уже есть в этом направлении, наше мобильное энергосберегающее оборудование для производства сухофруктов действительно не имеет аналогов», – с оптимизмом настроен представитель компании.

Мобильность плюс экономия энергии

Так в чем же особенность новой разработки? Прежде всего, она заключается в мобильности оборудования. На вид это обычный морской 40-футовый контейнер, который можно просто поднять краном, поставить на трейлер и перевезти в любое место.

А вот внутри контейнера, в смысле ее технологической оснастки, – уже все серьезно. Начнем с того, что вся система управляется и регулируется с помощью мобильного телефона, позволяя при наличии интернета проводить мониторинг с любого места.

«Предположим, вы загрузили контейнер фруктами и закрыли его для сушки фруктов, скажем, на 60-80 часов в зависимости от вида фруктов. Мониторинг позволяет вам даже из своего дома с помощью телефона следить за тем, каково их состояние на определенном этапе времени, какой уровень влажности в сушильной камере и т.д. На следующих сериях планируем разместить также видеокамеры, чтобы вообще не открывать двери контейнера для максимального удерживания тепла», – поясняет Нарек Кулоян.

Однако мобильность контейнера и его система управления – это лишь одна часть преимуществ, которым наделено новое оборудование. Еще одним достижением инженерной команды «Оптимум Энерджи» стало то, что они смогли разработать энергосберегающую технологию, позволяющую существенно снизить расходы на электроэнергию, а в дневное время суток, особенно в летние месяцы, и вовсе свести их к нулю.

Конечно, тут можно сказать, что при традиционном способе сушки фруктов и овощей их раскладывают на лотках под солнцем и в течение нескольких недель получают готовый продукт без каких-либо особых затрат на электроэнергию. Но фишка в том, что обеспечить этим способом большие производственные объемы никак не получится. Тут уж понадобятся специальные сушильные цеха, средняя вместимость которых, по словам нашего собеседника, до 200 кг свежих фруктов или овощей.

«Для того, чтобы превратить загруженную продукцию в сухофрукты, понадобится примерно 40 часов работы печи, которая в среднем тратит порядка 8-10 кВт электроэнергии в час. На выходе готовых сухофруктов по весу получается, как правило, в 10 раз меньше изначально загруженных объемов. То есть из 200 кг получим уже 20 кг. Наш же контейнер позволяет вместить до 5-8 тонн фруктов и овощей. Время для изготовления сухофруктов примерно такое же, как в случае со стандартными сушильными печами, а расход на электроэнергию в среднем (с учетом сезонности и времени суток) составляет около 10-15 кВт в час. И это при том, что полученный объем готовой продукции в разы больше», – детально изложил суть дела замдиректора «Оптимум Энерджи».

Тепловой помп: расход одинаковый, но эффект выше

Достичь такой эффективности удалось за счет применения специальных технологий. Во-первых, на контейнере размещены солнечные водонагревающие системы, которые нагревают воду и затем по закрытому циклу обеспечивают нагревание воздуха, поступающего в сушильную камеру. Это значит, что днем в летние месяцы за счет солнечных водонагревающих систем можно достичь требуемой, причем достаточно высокой температуры и без каких-либо расходов на электроэнергию сушить фрукты и овощи в новом оборудовании. Основной расход в пределах 1,5 кВт в час электроэнергии приходится лишь на обеспечение работы вентиляторов сушильной камеры. Благодаря же автоматизированному управлению можно контролировать уровень температуры и влажности, чтобы организовать правильную технологию производства сухофруктов.

Наряду с этим инженеры компании разработали и применили специальную технологию, которая позволяет опять-таки за счет использования солнечной энергии обеспечить приток теплого свежего воздуха в сушильную камеру, нагретого до температуры около 50-60 градусов. В итоге за счет применения двух технологий солнечной энергии достигается необходимый уровень температуры в камере для изготовления сухофруктов без расхода электроэнергии.

Что касается ночных часов, то здесь, естественно, необходим определенный расход электроэнергии. Но и в этот период новое оборудование тратит гораздо меньше энергии за счет применения технологии теплового помпа.

«При использовании стандартной электрической плиты или тэна расходуется, скажем, 1кВт электроэнергии и в результате дается столько же тепловой энергии. А при применении теплового помпа при расходе того же 1кВт электроэнергии можно уже получить до 3,5 кВт тепловой энергии. То есть при одинаковом расходе электроэнергии вырабатывается в три с половиной раза больше тепла. Учитывая то, что сезон изготовления сухофруктов начинается где-то с июня и заканчивается осенью, идея применения всех этих технологий заключается в том, чтобы в этот период максимально энергосберегающим способом изготовить сухофрукты, существенно снизив довольно весомую статью расходов на их производство», – заключил Нарек Кулоян, добавив, что широкое применение такого рода оборудования может стать мощным стимулом для роста производственных объемов сухофруктов по стране, рынок сбыта которых практически неограничен.