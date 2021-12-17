Турецкая лира вновь зафиксировала антирекорд девальвации

Турецкая национальная валюта продолжает падать. Она зафиксировала очередной антирекорд девальвации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает haberturk.com

Курс лиры к доллару по состоянию на 17 декабря составил $ 1-16,10 лир. За последний месяц доллар в Турции вырос на 50,5%, а в течение 2021 года на 114%.

16 декабря Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции своим решением снизил ставку рефинансирования с 15% до 14%. По данным Статистического комитета Турции, в ноябре годовая инфляция составила 21,31%. Вследствие политики новой экономической модели, проводимой Реджеп Тайип Эрдоганом, турецкая лира уже год как постепенно обесценивается.

В сентябре Центральный банк Турции по распоряжению Эрдогана снизил ставки рефинансирования до 15%, что оказало большее негативное влияние.

Подобная политика Эрдогана нацелена на стимулирование конкурентоспособности турецких товаров, увеличение объемов экспорта и привлечение новых инвесторов.