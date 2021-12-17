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Турецкая лира вновь зафиксировала антирекорд девальвации

Турецкая лира вновь зафиксировала антирекорд девальвации

Турецкая национальная валюта продолжает падать. Она зафиксировала очередной антирекорд девальвации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает haberturk.com

Курс лиры к доллару по состоянию на 17 декабря составил $ 1-16,10 лир. За последний месяц доллар в Турции вырос на 50,5%, а в течение 2021 года на 114%.

16 декабря Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции своим решением снизил ставку рефинансирования с 15% до 14%. По данным Статистического комитета Турции, в ноябре годовая инфляция составила 21,31%. Вследствие политики новой экономической модели, проводимой Реджеп Тайип Эрдоганом, турецкая лира уже год как постепенно обесценивается.

В сентябре Центральный банк Турции по распоряжению Эрдогана снизил ставки рефинансирования до 15%, что оказало большее негативное влияние.

Подобная политика Эрдогана нацелена на стимулирование конкурентоспособности турецких товаров, увеличение объемов экспорта и привлечение новых инвесторов.


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