В Японии произошло ДТП с участием более 40 автомобилей
Крупное ДТП с участием более 40 автомобилей произошло в пятницу в японской префектуре Фукуи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел в тоннеле на одной из местных автотрасс. По последним данным, по крайней мере шесть человек были госпитализированы. В настоящее время на месте работают спасатели и полиция.
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