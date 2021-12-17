В Японии произошло ДТП с участием более 40 автомобилей

Крупное ДТП с участием более 40 автомобилей произошло в пятницу в японской префектуре Фукуи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в тоннеле на одной из местных автотрасс. По последним данным, по крайней мере шесть человек были госпитализированы. В настоящее время на месте работают спасатели и полиция.