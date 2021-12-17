Азербайджан лжет, что членом Комитета ЮНЕСКО был избран абсолютным большинством голосов

В последнее время в азербайджанских СМИ активно циркулировала информация, что Азербайджан был избран членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта абсолютным большинством голосов. Эти заявления носят манипулятивный характер, они представляют собой попытку спасти укоренившийся негативный имидж Азербайджана в связи с очевидными случаями преднамеренного уничтожения армянского культурного наследия на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана, о чем власти и МИД Армении неоднократно заявляли на различных уровнях и международных площадках и представляли обоснованную исчерпывающую информацию.

Следует отметить, что согласно Конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, каждая страна, выступающая за Второй протокол Гаагской конвенции (1999 г.) имеет право назначать члена Межправительственного комитета на четырехлетний срок. Более того, протокол не предусматривает каких-либо ограничений на членство в комитете, в том числе и из поведения, политики или других мотивов страны. 2021 г. На заполнение 6 вакансий в этом комитете были кандидатуры 6 стран.

Учитывая, что количество выдвинутых кандидатов соответствовало количеству имеющихся вакансий, согласно процедуре выборы были признаны неконкурентными, Азербайджан вместе с другими выдвинутыми странами стал членом комитета без проведения выборов. Поэтому заявление азербайджанской стороны о том, что она стала членом комиссии абсолютным большинством голосов, не соответствует действительности. Армения является членом этого комитета с 2013 года, а в 2017 году вновь была переизбрана. Армения не выдвигала кандидатуру в члены комитета в этом году, учитывая, что каждая страна может быть членом комитета не более 8 лет.

Следует подчеркнуть, что на заседании комитета, прошедшего 10-11 декабря 2020 г. по инициативе Армении было принято решение о необходимости в механизмах быстрого реагирования для защиты культурного наследия в чрезвычайных ситуациях в соответствии со Вторым протоколом Гаагской конвенции 1954 года. В результате была создана рабочая группа комитета, которая в настоящее время обсуждает разработку таких механизмов. Вместе с тем, на том же заседании комитет единогласно принял заявление об организации в кратчайшие сроки технической миссии ЮНЕСКО на прилегающих к Нагорному Карабаху территориях.

Учитывая, что Азербайджан результаты состоявшихся в ноябре выборов в этот комитет, а также в Исполнительный совет ЮНЕСКО пытается представить как показатель безоговорочного доверия и поддержки со стороны международного сообщества Азербайджану, следует отметить, что на выборах исполнительного совета ЮНЕСКО 2021г. Армения получила максимальное количество голосов в восточноевропейской региональной группе, опередив Литву, Азербайджан и Украину.

Жаклин Арзуманян