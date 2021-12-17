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Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета РА Аргишти Кярамяна

Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета РА Аргишти Кярамяна

17 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию, возглавляемую председателем Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамяном.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента НКР, на встрече, в которой принял участие и председатель Следственного комитета Республики Арцах Игорь Григорян, были обсуждены вопросы, касающиеся развития и расширения различных направлений взаимодействия между соответствующими структурами Республики Арцах и Республики Армения, обмена опытом, а также подготовки и повышения квалификации кадров.


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