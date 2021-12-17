Президент Республики Арцах принял председателя Следственного комитета РА Аргишти Кярамяна

17 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию, возглавляемую председателем Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамяном.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента НКР, на встрече, в которой принял участие и председатель Следственного комитета Республики Арцах Игорь Григорян, были обсуждены вопросы, касающиеся развития и расширения различных направлений взаимодействия между соответствующими структурами Республики Арцах и Республики Армения, обмена опытом, а также подготовки и повышения квалификации кадров.