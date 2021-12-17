В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их.
В США ранее были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson. Осложнения по-прежнему очень редки.
Применение вакцины Johnson & Johnson было приостановлено в апреле, но затем вновь возобновлено по рекомендации ученых.
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